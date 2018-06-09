Тяньцзинь, Китай, 9 июня, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин вместе посмотрели дружеский матч по хоккею с шайбой между российской и китайской юношескими командами, который состоялся вечером 8 июня в портовом китайском городе Тяньцзинь, сообщает агентство Синьхуа.

Minsvyaz.ru КНР и Россия

В закрытой Тяньцзиньской арене Си и Путин вместе вбросили шайбу в начале матча перед более чем 7 тыс. зрителей. Лидеры назвали дружеский матч между юношескими сборными демонстрацией дружбы между странами. При этом, китайский лидер отметил, что хочет сотрудничать и обмениваться опытом с Россией для развития хоккея в стране. Путин же, в свою очередь отметил, что смотрит с оптимизмом на будущее китайского хоккея.

Перед матчем лидеры двух стран сделали групповое фото с командами и пообщались с молодыми людьми, воодушевив их на дальнейшие свершения и развитие дружеских отношений. Команды, в свою очередь, подарили Путину и Си футболки. На матч лидеры двух стран добирались на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь, в котором они стали свидетелям подписания договоров о двустороннем сотрудничестве в сфере железнодорожной инфраструктуры и грузоперевозок.

Напомним, что 8 июня президент России Владимир Путин прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом, в рамках которого запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего 9 июня лидеры направились в Циндао на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который завершится 10 июня. Кроме того, лидер Поднебесной вручил российскому президенту государственную награду Орден Дружбы КНР.