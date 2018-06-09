Пекин, 9 июня, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Госсовет КНР анонсировал назначение и снятие с должности ряда государственных чиновников, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

PENG Государственный совет КНР

Гао Пэйюн был назначен вице-президентом Китайской академии общественных наук. Ли Сяохун назначен президентом Китайской академии инженерии, а Чэнь Цзуонин, Чжун Чжихуа, Дэн Сюсинь, Хэ Хуау и Ван Чэнь стали вице-президентами академии. Се Чуньтао занял должность вице-президента Китайской академии управления, Ху Бин — замглавы Государственного управления культурного наследия, а Лю Шуагуан больше не является главой этого управления.

В начале апреля 2018 года ИА REGNUM сообщало, что Госсовет назначил Чэнь Си президентом Китайской академии управления, вице-президентом которой был только что назначен Си Чуньтао.