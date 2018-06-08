Ватикан, 9 июня, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Состоялась встреча членов экипажа 53-й миссии МКС и папы Римского Франциска, сообщает пресс-служба Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Космонавты подарили понтифику комбинезон космонавта, на котором написано мирское имя главы Католической церкви — Хорхе Марио Бергольо, а на рукаве изображено знамя Аргентины — родины папы Римского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-09», стартовавший 6 июня с космодрома Байконур, пристыкуется к МКС в 16:07 по московскому времени.