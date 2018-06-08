Москва, 9 июня, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Роскомнадзор освободил от блокировки часть подсетей компании Amazon и одну подсеть хостинга Online SAS, сообщает пресс-служба ведомства.

Ярошенко Николай. Заключённый (фрагмент). 1878

Роскомнадзор уточняет, что данные подсети больше не используются Telegram для обхода блокировки. Всего было разблокировано около восьми миллионов IP-адресов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявил, что ведомство ищет новые технические решения для блокировки Telegram.