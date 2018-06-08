Москва, 9 июня, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Участие в G7 для России больше не является столь важным, как прежде, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Комментируя разногласия на переговорах «группы семи», которые проходят в Квебеке (Канада), сенатор отметил, что лидеры стран никак не могут прийти к единому мнению: нужна ли Россия.

«Плюс разногласия по Ирану и тарифные войны [президента США Дональда] Трампа, что побудило [французского лидера Эммануэля] Макрона заговорить о возможности G6 — без США», — написал Пушков.

«А для России G7 утратила прежний шарм. Занавес», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на переговорах G7 сказал, что Россия — важный фактор в этом формате обсуждений. Европейские представители G7 заговорили о формате G6+1: «США против всех».

Читайте также: Саммит G7: коммюнике не будет