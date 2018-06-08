Москва, 9 июня, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Генерал ФСБ Олег Феоктистов, участвовавший в разработке экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, попросил суд вернуть $2 миллиона, которые Улюкаев получил в качестве взятки, сообщает РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Алексеем Улюкаевым

Представитель Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль заявила, что судьба этих денег будет решаться 29 июня на судебном заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня пройдет заседание Замоскворецкого суда, на котором будет принято решение о вышеупомянутых деньгах: они будут либо возвращены по принадлежности, либо обращены в доход государства.