Москва, 9 июня, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Кончина российского актера Игоря Ляха — полная неожиданность, сказал российский режиссер и актер Владимир Меньшов в интервью Russia Today.

Цитата из х∕ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Игорь Лях в роли Лёньки

Комментируя известия о смерти Ляха, Меньшов сказал:

«Это неожиданная и преждевременная смерть, можно сказать, даже молодого человека по нынешним временам. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло».

«Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль», — выразил свои соболезнования Меньшов.

Напомним, Лях играл в знаменитой комедии Меньшова «Любовь и голуби». Как ранее сообщало ИА REGNUM, он умер 8 июня в Москве в возрасте 55 лет.