Владимир Меньшов – о смерти Игоря Ляха: «Мне очень жаль»
Москва, 9 июня, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Кончина российского актера Игоря Ляха — полная неожиданность, сказал российский режиссер и актер Владимир Меньшов в интервью Russia Today.
Цитата из х∕ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР
Игорь Лях в роли Лёньки
Комментируя известия о смерти Ляха, Меньшов сказал:
«Это неожиданная и преждевременная смерть, можно сказать, даже молодого человека по нынешним временам. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло».
«Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль», — выразил свои соболезнования Меньшов.
Напомним, Лях играл в знаменитой комедии Меньшова «Любовь и голуби». Как ранее сообщало ИА REGNUM, он умер 8 июня в Москве в возрасте 55 лет.