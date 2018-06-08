Квебек, Канада, 8 июня, 2018, 22:45 — ИА Регнум. По словам официальных лиц, участники саммита G7 в Канаде «вероятнее всего» (highly unlikely) не смогут выпустить совместное коммюнике по итогам переговоров, 7 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Формат

По информации агентства, вместо коммюнике, которое должно быть подписано всеми участниками, саммит завершится заявлением принимающей стороны.

Напомним, основной темой саммита G7 2018 года стала торговая война, которую президент США Дональд Трамп фактически объявил всему миру. Участники «Большой семерки» из Евросоюза уже называли встречу в Шарлевуа G6+1 — «США против всех».

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