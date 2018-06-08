Москва, 8 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации назвало «одесским юмором» сообщение украинских СМИ о перехвате корабля ВМС России украинским Ан-26 и предположило, что в следующий раз украинские СМИ порадуют общественность сообщениями об успешных «перехватах российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров». Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 июня, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, комментируя сообщения украинских СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Гротескная новость одесской газеты об успешном «перехвате» украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что», — отметил Конашенков.

Также он отметил, что данное сообщение в украинских СМИ — это якобы эксклюзивная утечка, сделанная из южного оперативного командования ВСУ.

«Тем не менее нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная «эксклюзивная утечка» безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ», — сказал представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что по мере усвоения украинскими военными «натовских стандартов» нас ожидает ещё много забавных сообщений в украинских СМИ.