Минск, 9 июня, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Белорусских граждан, которые попадут в списки «тунеядцев», лишат безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты услуг ЖКУ. Соответствующий указ № 225 подписал в четверг, 7 июня, президент республики Александр Лукашенко. Электронная версия документа опубликована на сайте пресс-службы главы Белоруссии.

Американская карикатура по поводу безработицы (фрагмент). 1902

В республике пересмотрели списки граждан, которые смогут получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, из перечня исключили людей, которые будут определены как трудоспособные, но официально не задействованные в экономике. Как говорится в указе, такое решение было принято в связи с декретом «О содействии занятости».

В то же время получить субсидию для частичной оплаты ЖКУ теперь смогут граждане, которые ухаживают за детьми до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и которые получают пособия. В пресс-службе президента отметили, что гражданам, попавшим в этот список, не придется собирать пакеты документов, поскольку субсидия будет предоставлять им на основании информации министерства труда. Помимо этого, субсидия для оплаты ЖКУ теперь распространяется и на граждан и семьи, которые не имеют своего жилья, снимают его или проживают в негосударственных общежитиях.

Напомним, что в конце августа 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий», который предполагает обеспечение господдержки граждан пенсионного возрасти и социально уязвимых категорий граждан в условиях роста уровня возмещения населением затрат на оказание ЖКУ. Перечисленным категориям граждан республики субсидия предоставляется автоматически, для остальных был предусмотрен заявительный принцип. Указ вступил в силу 1 октября 2016 года. По примерным подсчетам, на тот момент предоставление субсидии предполагалось для 4% населения страны.

Каков размер субсидии? Возможность частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг за счет господдержки предоставляется, если сумма платы за ЖКУ каждый месяц при нормативном потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% — для жителей сельской местности.

Также отметим, что если «тунеядцы» с 1 января 2019 года должны будут полностью возмещать затраты на жилищно-коммунальные услуги, то члены их семьи право на получение субсидии имеют.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в 2015 году Лукашенко подписал декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который предполагал обязательную уплату сбора для граждан, которые достигли трудоспособного возраста, но официально не задействованы в экономике. В народе и в СМИ этот документ окрестили как декрет «о тунеядцах». Документ вызвал широкое недовольство в обществе. 25 января 2018 года глава республики подписал новый декрет №1. Этот документ отменил взимание с трудоспособных неработающих граждан специального сбора, однако для такой категории граждан была предусмотрена другая мера — с будущего года они должны будут оплачивать 100-процентную стоимость субсидируемых государством жилищно-коммунальных услуг.