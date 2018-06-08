Улан-Батор, 8 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Правительство Монголии и правительство России сегодня, 8 июня, подписали соглашение об условиях транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом, которое будет действовать в течение 25 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Под документом поставили свои подписи министр дорожно-транспортного развития Монголии Жадамбын Бат-Эрдэнэ и министр транспорта России Евгений Дитрих.

По словам министра дорожно-транспортного развития Монголии, заключенное соглашение — это результат девятилетней совместной работы.

«Экономический рост приведет к необходимости расширения рынка. Поэтому нам надо расширять выход не только в КНР, но и в Россию, а в дальнейшем — и в Европу. В связи с этим мы сегодня подписали соглашение, которое обсуждали с российской стороной в течение девяти лет. Подписание этого соглашения дает нам возможность выхода к морю через Владивосток, выхода в Европу и расширения сотрудничества с использованием главных магистралей, проходящих через территорию РФ. И Россия нам предоставит тарифные льготы. Наша железная дорога — это совместный проект двух стран. И это соглашение имеет огромное значение», — заявил министр Жадамбын Бат-Эрдэнэ.

Соглашение включает в себя восемь статей и будет действовать в течение 25 лет.

Согласно этому документу, стороны будут проводить гибкую тарифную политику для транзитных грузов обоих стран, долгосрочно обеспечивать конкурентоспособные тарифные условия для железнодорожных грузов, предоставлять условия для пропуска железнодорожных грузов через государственные границы и обеспечивать условия для беспрепятственного выхода к морю для экспортёров Монголии.

Соглашение также дает возможность Монголии получить повышенные тарифные льготы для транспортировки угля через РФ: 66,4% от единого транзитного тарифа, а для контейнеров — 52%. Ныне действуют тарифные льготы для транспортировки угля не менее 32% от единого транзитного тарифа.

Тарифные льготы будут действовать устойчиво в течение 25 лет, что дает возможность стране экспортировать горнорудную продукцию, привлекать иностранные инвестиции, отметили представители министерства дорожно-транспортного развития Монголии.