Ростов-на-Дону, 8 июня, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Исторический центр Ростова-на-Дону застроить высотками можно. Для этого даже не потребуется обходить окольными путями закон. Городская дума ввела два ограничения: ограничение по площади участка и ограничение по плотности застройки. Но этажность эти ограничения не затрагивают, пояснил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия»).

] ИА REGNUM Город глазами детей

«Проясняю ситуацию. Городская дума ввела два ограничения: ограничение по площади участка и ограничение по плотности застройки. И некоторые мои коллеги пытаются представить это, как ограничение этажности. Я настаивал на том, чтобы в центре города была ограничена этажность с коэффициентом, давал формулу этого коэффициента. Но посчитали, что это не нужно, что обойдёмся и так», — отметил народный избранник.

По его словам, градостроительная застройка регулируется тремя показателями. Это процент застройки участка (он ограничен 40%), то есть можно строить на 4 из 10 соток. Остальные 6 должны быть отданы под инфраструктуру — стоянки, проходы, озеленение и тд. Есть ограничитель плотность — это сколько квадратных метров выше земли можно построить.

«На сегодняшний день в центре выше земли можно построить с коэффициентом 2,5 — это значит, что на 10 сотках можно построить 2,5 тыс. кв. метров. Но если застройщик застроит 1,5−2 сотки, то никакого ограничения этажности быть не может. И это притом, что участок будет всего 10 соток. А если участок будет 20, 30, 40 соток? Я приводил пример, если [территорию] в границах сгоревшего квартала в границах улиц Седова, Нижнебульварной, 7 февраля и [переулком] Грибоедовским застроить, то можно запросто получить 25 этажей. [Поэтому] ни о каком ограничении этажности на сегодняшний день в центре города речи нет», — пояснил Котляров.

Он подчеркнул, что построить будет сложно, но можно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты муниципального парламента приняли поправки в документ о правилах землепользования и застройки города-миллионника. Так, для нового строительства разрешается использовать не более 40% площади участка под застройку. Еще один важный параметр — коэффициент плотности застройки. На данный момент он согласован в пределах 2,5.