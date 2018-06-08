Белгород, 8 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. В Белгороде по факту невыплаты заработной платы сотрудникам МУП «Городской пассажирский транспорт» было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Павел Редин ИА Красная весна Автобус

По версии следствия, с августа 2017 года работники предприятия не получали заработную плату. Общая задолженность составляет более 32 миллионов рублей.

Городским следственным отделом СУ СК РФ была проведена проверка публикаций СМИ на эту тему. Информация подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также принимаются меры к погашению задолженности перед сотрудниками.

В 2016 году в следственном отделе по городу Белгород уже расследовалось уголовное дело по этой же статье, но оно было прекращено в связи с полным погашением задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородский МУП сейчас находится на грани банкротства. Чтобы этого избежать, предприятие даже распродает имущество.

При этом проблемы городского предприятия начались давно: еще в 2014 году часть коммерческих маршруток, которым мэрия отказала в заключении договоров на перевозку пассажиров, стали конкурировать с муниципальным транспортом и перешли на положение «нелегалов». При этом горожане продолжали пользоваться услугами нелицензированных перевозчиков, а водители из-за задержек зарплаты массово переходили работать к конкурентам. Бедственное положение МУПа доходило до того, что одному из сотрудников при увольнении зарплату выдали мелочью.