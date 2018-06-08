Вашингтон, 8 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Учёные из США и Дании разработали метод определения срока беременности по анализу крови, точность которого сопоставима с ультразвуковым исследованием. Об этом сообщается в журнале Science.

Василий Максимов. Мечты о будущем. 1868

Отмечается, что метод основан на определении содержания в крови внеклеточной РНК. В результате учёным удалось установить девять таких РНК, которые соответствуют генам, специфичным для плаценты.

Отмечается, что учёные смогли добиться точности определения в 45%. Это сравнимо с точностью ультразвукового исследования, которая составляет 48%.