Ленинградская область, 8 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ленинградская область не успеет внедрить технологию раздельного сбора мусора до начала 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор», комментируя соответствующее обещание региональных властей после «прямой линии» президента.

Patrick Раздельный сбор мусора

«Внедрить раздельный сбор за оставшиеся полгода нереально. Но этого времени хватит, чтобы доказать готовность региона к новой системе обращения с отходами. Если региональный оператор наладит взаимодействие с перерабатывающими предприятиями и подключит общественные движения для просвещения населения, то можно за год можно достичь больших результатов», — считает Анна Гаркуша.

Администрация Ленинградской области прокомментировала вопросы от граждан региона, прозвучавшие в ходе «прямой линии» Владимира Путина 7 июня. Ленобласть была трижды упомянута при обсуждении темы обращения с бытовыми отходами в стране. Власти Ленинградской области выступают против технологии сжигания мусора и сообщают, что не принимают подобные проекты к рассмотрению.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, регион готовится внедрить раздельный сбор мусора с 1 января 2019 года. Единый региональный оператор — правительственное АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области» — обязан организовать двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов (ТБО). Один контейнер будет предназначен для пищевых остатков, второй — для отходов, подлежащих вторичной переработке: полиэтиленовой пленки, пластмассы, стекла, дерева, бумаги, металла.

Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это позволит на 80% снизить объемы поступающего на полигоны мусора.

«Деление мусора на два потока — это полумера, вызванная безысходностью, — считает Анна Гаркуша. — Представители отрасли переработки различных фракций заинтересованы в том, чтобы на мусорной площадке у каждого из них был отдельный контейнер. Регоператор должен вести плановую работу по созданию схемы размещения таких контейнеров, находиться в постоянном взаимодействии с предприятиями, которым он может отдать отсортированные фракции».

По мнению эксперта, логистика перевозки и сортировки раздельно собранных отходов должна быть рентабельна для регионального оператора, тогда процесс внедрения системы ускорится. Этому может способствовать заключение соглашений с крупными частными компаниями региона, которые включают в свою расширенную ответственность обращение с отходами и готовы инвестировать в деятельность единого оператора.