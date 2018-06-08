В раздельном сборе мусора Ленобласть принимает «полумеры от безысходности»
Ленинградская область, 8 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Ленинградская область не успеет внедрить технологию раздельного сбора мусора до начала 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор», комментируя соответствующее обещание региональных властей после «прямой линии» президента.
«Внедрить раздельный сбор за оставшиеся полгода нереально. Но этого времени хватит, чтобы доказать готовность региона к новой системе обращения с отходами. Если региональный оператор наладит взаимодействие с перерабатывающими предприятиями и подключит общественные движения для просвещения населения, то можно за год можно достичь больших результатов», — считает Анна Гаркуша.
Администрация Ленинградской области прокомментировала вопросы от граждан региона, прозвучавшие в ходе «прямой линии» Владимира Путина 7 июня. Ленобласть была трижды упомянута при обсуждении темы обращения с бытовыми отходами в стране. Власти Ленинградской области выступают против технологии сжигания мусора и сообщают, что не принимают подобные проекты к рассмотрению.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, регион готовится внедрить раздельный сбор мусора с 1 января 2019 года. Единый региональный оператор — правительственное АО «Управление по обращению с отходами Ленинградской области» — обязан организовать двухконтейнерный сбор твердых бытовых отходов (ТБО). Один контейнер будет предназначен для пищевых остатков, второй — для отходов, подлежащих вторичной переработке: полиэтиленовой пленки, пластмассы, стекла, дерева, бумаги, металла.
Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, это позволит на 80% снизить объемы поступающего на полигоны мусора.
«Деление мусора на два потока — это полумера, вызванная безысходностью, — считает Анна Гаркуша. — Представители отрасли переработки различных фракций заинтересованы в том, чтобы на мусорной площадке у каждого из них был отдельный контейнер. Регоператор должен вести плановую работу по созданию схемы размещения таких контейнеров, находиться в постоянном взаимодействии с предприятиями, которым он может отдать отсортированные фракции».
По мнению эксперта, логистика перевозки и сортировки раздельно собранных отходов должна быть рентабельна для регионального оператора, тогда процесс внедрения системы ускорится. Этому может способствовать заключение соглашений с крупными частными компаниями региона, которые включают в свою расширенную ответственность обращение с отходами и готовы инвестировать в деятельность единого оператора.