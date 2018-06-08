Волгоград, 8 июня, 2018, 14:47 — ИА Регнум. В Волгограде протестуют работники металлургического комбината «Красный октябрь», над которыми нависло массовое сокращение. Как сообщают местные СМИ, работники также жалуются на урезание зарплат: якобы оклады сократили на треть, а премии на 70%.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895.

Как сообщило ИА «Кривое зеркало», сход сотрудников завода состоялся 7 июня. На видео, которое попало в сеть, слышно, как сотрудники требуют у администрации рассказать, «где наши деньги».

«С 1 июня, в связи с тем, что мы стоим, я не могу вам гарантировать 100% среднемесячный заработок, потому что мы два месяца будем стоять. Тариф будет полным, а переменная часть — нет», — ответили им сотрудники администрации.

Как ранее сообщил портал «V1.ru», с 25 мая по 25 июля на заводе будет полностью остановлен электросталеплавильный цех № 2. Во время простоя на заводе будет монтироваться система газоочистки. Вот только после на работу вернутся не все сотрудники.

«Пока точных цифр я назвать не могу. Но жизнь есть жизнь. Всё предусмотреть невозможно, поэтому ничего не исключаю», — рассказал изданию гендиректор заводаИгорь Сизов.

Между тем пока к протестам пока не присоединились только рабочие цеха «Стан 2000», который выполняет гособоронзаказ, сообщило издание «Новости Волгограда». Но и они обещают поддержать забастовку, если руководство предприятия решит сократить им выплаты.

Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь» — один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали в России. Она используется в автомобильной, авиационной промышленности, а также на заводах химического, нефтяного и энергетического машиностроения, в нефтегазодобывающей промышленности. Завод был основан в 1898 году.