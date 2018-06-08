Красноярск, 8 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. После «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июня 2018 года, в Красноярске подешевел бензин. Цены на топливо снизила одна из сетей автозаправок.

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Стоимость литра бензина уменьшилась на несколько копеек, однако всё ещё превышает планку в 40 рублей за литр, сообщают «Городские новости».

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, с 28 мая по 4 июня в регионах Сибири бензин АИ-92 подорожал на 1,19%, в Красноярске — на 1,69% (с 40,35 до 41,03 руб. за литр).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на сегодняшний день рост цен на бензин — это одна из самых острых тем в регионах России. Например, жители Ачинска (Красноярский край) пожаловались Владимиру Путину, что у них в городе за полторы недели бензин подорожал на шесть рублей. В Татарии ещё недавно литр топлива стоил 39 рублей, а сейчас — уже 41. А в Анадыре АИ-95 и вовсе стоит 55 рублей за литр.

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В ходе «прямой линии» вопрос про рост цен на бензин задал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга:

«Скажите, пожалуйста, как долго ещё будут расти цены на топливо — 45 рублей литр солярки, — сколько же можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это».

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что «правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу».

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