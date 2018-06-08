Бразилиа, 8 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Бразильским полицейским, расследующим дело о коррупции, было отказано в прослушивании телефонных переговоров президента страны Мишела Темера. Об этом сообщает 8 июня телеканал Globo.

(сс) succo

Отмечается, что запрет на доступ к записям переговоров главы государства был вынесен судьёй федерального Верховного суда Бразилии. В то же время полицейским разрешили прослушать разговоры главы канцелярии бразильского лидера Элисеу Падильи и министра промышленности и энергетики Морейры Франку.

По сведениям телеканала, дело о коррупции связано с передачей примерно $3 млн от инженерной компании Odebrecht главе канцелярии президента Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Бразилии Мишель Темер отказался от участия в предстоящих президентских выборах в октябре 2018 года. Следует также отметить, что Темер испытывает серьезные сложности с рейтингом, антикоррупционными расследованиями и собственным здоровьем.

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