Вильнюс, 8 июня, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Главный акционер Achemos grupė Лида Лубене и гендиректор Achemа Линас Сабаляускас сегодня, 8 июня, встретились с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wargaming.net Танкер СПГ

На встрече было рассмотрено положение предприятия и возможности сократить издержки содержания терминала СПГ. Завод по производству удобрений — самый крупный в Восточной Европе — по специально принятому закону должен практически полностью покупать дорогой газ из СПГ-терминала в Клайпеде, а не дешёвый российский. Тем самым завод, как самый крупный потребитель газа, фактически содержит весь терминал.

Лубене после встречи не общалась с журналистами. Сабаляускас заверил, что рад началу дискуссии с министерством энергетики — по его словам, это должно было произойти раньше.

«Мы говорили о том, как используется крупнейший промышленный объект Литвы», — прокомментировал Сабаляускас. Правда, он заметил, что это не была дискуссия или переговоры — представители компании выслушали предложения министерства.

Он заверил, что компания сталкивается с трудностями и должна была убеждать работников не пикетировать у Сейма, но об остановке деятельности не говорил.

«Я бы охарактеризовал положение предприятие как тяжелое — цены на удобрения низкие, цена на газ высокая», — коротко прокомментировал глава компании.

Литовское деловое издание Verslo žinios ранее писало, что холодная осень и поздняя весна в этом году негативно отразились на производстве удобрений и цепочке поставки во всей Европе, в том числе и на компании Achema.

«В общественном пространстве все представляется так, словно терминал несет ответственность за положение внутри компании — это точно не так», — сказал после встречи министр энергетики.

Вайчюнас утверждал, что издержки содержания терминала СПГ, если будет решено содержать терминал после 2024 года, можно было бы снизить наполовину за год — до середины 2019 года. Это можно было бы сделать, если выкупить терминал, предложив компании льготу на услуги, соответствующие общественным интересам.

«Если бы мы слышали о каких-то обязательствах со стороны компании, мы могли бы рассматривать дополнительные меры», — сказал министр.

И все-таки министерство уверяет, что не может перебросить издержки содержания терминала СПГ на плечи других потребителей, не только газа.

«Мы не можем взять и перебросить ношу терминала с одних потребителей на других», — сказал министр.

Achema принадлежат 10,24% акций предприятия Klaipėdos naftа, которая управляет терминалом СПГ Independence.

В дискуссии накануне, 7 июня, которая напрямую транслировалась по интернету на сайте издания Lietuvos žinios, Лубене уверяла, что не надеется услышать на встрече что-то полезное.

«Ну, что вы мне можете предложить, господин министр энергетики Вайчюнас и господин вице-министр Пурлис, пригласив меня завтра на встречу в 9 утра? Ничего. Вы уже сегодня об этом сказали. Да, я ответственный человек, ответственный гражданин Литвы: если меня приглашает министр, я обязательно схожу на встречу, но я не надеюсь услышать ничего хорошего, ничего полезного», — утверждает Лубене.

Самые щекотливые вопросы — издержки содержания терминала СПГ и закон об удобрениях, по поводу которого, как уверяет Лубене, с Achema никто не консультировался.

Лубене уверяла, что положение компании очень трудное, оно с трудом продержится до 2024 года, когда закончится договор об аренде судна-хранилища СПГ. По ее словам, Achema уже сполна заплатила за это «добро» — в год компания за терминал платит около 20 млн евро, а за 10 лет заплатит 239 млн евро. Гендиректор Achemа Рамунас Миляускас во время той же самой дискуссии утверждал, что компания работает «в минус», а налог на терминал только усиливает этот минус.

Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис во время дискуссии обещал, что в 2019 году издержки содержания терминала могут быть снижены на 40%.

Лубене также выразила беспокойство в связи с привозимыми из России удобрениями, которые конкурируют с продукцией Achemа.

«Еще раз я скажу вам: наш закон об удобрениях, нынешний, который будет рассматриваться во время дискуссии. Замечания кому, кто писал? АО Achema? Нет. Это те, кто привозит те же самые российские удобрения, скандинавские удобрения, польские удобрения, понимая, что наш внутренний рынок дырявый как решето. Если ты шведский, норвежский, а сейчас и польский инвестор, то тебе проложена красная дорожка, а если ты литовец, если ты здесь живешь, вырос здесь, всю жизнь отдал стране, платишь налоги, простите, но я очень грубо выражусь — ты кукиш получишь», — аргументировала Лубене.