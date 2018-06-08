Вашингтон, 8 июня, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты Bitcoin (BTC) снизилась до отметки в $7,6 тыс., следует из данных портала CoinMarketCap.

goodegg0843 Биткоин

По состоянию на 13:12 мск, BTC подешевел на 0,88%, до $7,64 тыс. Альтернативные валюты также теряют в цене: Ethereum подешевел на 1,08%, до $603, Ripple — на 1,92%, до $0,67, Bitcoin Cash — на 2,97%, до $1,11 тыс. Капитализация криптовалют составляет $341,64 млрд.

Напомним, по словам экспертов, последние надежды на рост курса BTC тают на глазах, происходит перелом тренда, а оптимистические заявления о положительной динамике снова стихают.

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