Москва, 8 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Как сообщают аналитики, по состоянию на 1 января 2018 года в России числилось 2 млн 375 тыс. мотоциклов, при этом возраст 90% парка превышает 15 лет, об этом 8 июня сообщило агентство «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Отражение в зеркале мотоцикла

Эксперты отмечают, что лишь около 20% мотоциклов в России (примерно каждый пятый) — иностранного производства. Первое место в модельном списке занимает «ИЖ-Юпитер». Сейчас в России числится около 473 тыс. этих мотоциклов. Среди иностранной мототехники самой распространённой является Jawa (151 тыс. ед.), Honda (75 тыс. ед.) и Yamaha (58 тыс. ед.).

Читайте также: Стала известна дата начала производства нового родстера BMW Z4

Напомним, ранее СМИ сообщили, что власти Узбекистана планируют запустить в стране производство мотоциклов. Предполагается, что там начнут собирать мототехнику китаского Lifan и индийского Bajaj.