Москва, 8 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара не признавала и не признает Крым российским — это наглядный пример «двойных стандартов» в дипломатии, когда слова зависят от места, где они говорятся, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Господин Чавушоглу продемонстрировал практическое использование приема двойных стандартов в дипломатии. В каждой стране, куда он совершает визит, он всегда делает соответствующее удобное для принимающей стороны заявление.

Еще недавно он побывал в США, где делал противоречивые заявления, считая, что проблем в отношениях между Турцией и США не существует и стороны договорились и по Манбиджу (Сирия), и по сотрудничеству. Хотя на практике всё выглядит несколько иначе.

О России они говорят как об устойчивом партнере, даже на уровне стратегического партнерства. Хотя косвенно они всегда выделяли Крым, что они не признают воссоединение полуострова с Россией. Но эту тематику Анкара никогда не педалировала и не делала главным препятствием в выстраивании российско-турецких отношений.

Сейчас глава МИД Турции оказался в Киеве, и он сказал там то, что от него ожидали. За этими словами ничего не последует, потому что многомиллионная крымская диаспора, проживающая в самой Турции, намерена вернуться в Крым.

Потому что там признается их этническая национальность, они могут развиваться на своем языке, тогда как в Турции они остаются турками, а не крымскими татарами. И это имеет принципиально важное значение. Особенно заявление Чавушоглу звучит опасно для внутренней политики Турции, где 24 июня пройдут досрочные президентские выборы и очень обострились межнациональные и межэтнические отношения.

Есть курдский фактор, есть криптоармянский фактор, есть даже греческий фактор и так далее. И каждая нация позиционирует свои собственные интересы.

Таким образом, заявлениями Чавушоглу Турция пытается нейтрализовать настроения крымских татар, которые являются сложными и противоречивыми. Но в целом это стандарт турецкой дипломатии — говорить в стране пребывания то, что нравится этой стране.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция не признает воссоединения Крыма с Россией, а Анкара готова оказывать Украине любую поддержку. По его словам, некоторое страны ЕС стали «забывать» то, что «произошло» в Крыму, поэтому они должны нести ответственность за происходящее на Украине.

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Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума о самоопределении, проведенного в марте 2014 года, который был вызван насильственным захватом власти в Киеве бандеровцами и их приспешниками.