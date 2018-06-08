Берлин, 8 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Учёные из Германии пришли к выводу, что мозг мышей способен сохранять «стёртые» воспоминания о пространстве. Об этом сообщается в журнале Nature.

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Отмечается, что учёным удалось зарегистрировать активность нейронов в гиппокампе, пока мыши выполняли опыты, направленные на пространственную память в виртуальной среде.

При этом в одной из частей мозга животных в течение долгого времени оставался общий «план» пространства, а в других областях формировались модифицируемые детали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что мыши с помощью нейронов гиппокампа могут определять положение в пространстве и искать сородичей.