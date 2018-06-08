Шлиссельбург, Ленинградская область, 8 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора физкультурно-спортивного комплекса в Шлиссельбурге (Ленинградская область), в котором при обрушении потолка 7 июня пострадали двое школьников младших классов.

Lenobl.sledcom.ru Бассейн в Шлиссельбурге

По результатам доследственной проверки по факту ЧП органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

По предварительным данным следствия, обрушение произошло в результате неудовлетворительного содержания и несвоевременного ремонта здания бассейна лицами из числа руководителей и работников в период с 2011 по 2018 годы.

«Задержана бывший директор МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс», которая, достоверно зная об имеющихся проблемах, организовала демонтаж лишь части потолочных конструкций, где ранее произошло обрушение, не проверив на целостность оставшийся периметр потолка», — сообщили 8 июня в СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, падение потолочных конструкций произошло в тот момент, когда в чаше бассейна обучением плаванию занималась младшая детская группа под руководством тренера. Части потолочного перекрытия бассейна рухнули, и фрагменты кирпичей упали в воду на детей.

Как уточняет агентство «Оперативное прикрытие», у девочки 8 лет — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области. Ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Мальчика того же возраста доставили в больницу в тяжелом состоянии — с открытой черепно-мозговой травмой и вдавленным переломом затылочной кости.

По данным властей Шлиссельбурга, возможной причиной ЧП является ветхость арматуры потолка, которую скрывал установленный пластик. Здание было построено в 1978 году.