Турин, Италия, 8 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин был приглашен принять участие в заседании Бильдербергского клуба, передает американский католический портал Catholic News Agency. В этом году конференция проходит с 7 по 10 июня в Турине. Она собирает известных политиков, бизнесменов, представителей мировых медиа — всего 131 человек в этом году.

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Ватикан пока что официально не сообщил, появится ли кардинал Паролин на мероприятии. Хотя источники издания в государственном секретариате подтвердили, что он планирует прибыть в Турин. И тогда это станет первым случаем, когда, начиная с начала работы Бильдербергского клуба в 1954 году, высокопоставленный чиновник Святого престола примет участие в работе столь влиятельного международного форума.

В этом году планируется обсудить популизм в Европе, проблемы неравенства, будущее рынка труда, искусственный интеллект, квантовые вычисления, свободную торговлю, мир постправды, промежуточные выборы в США и глобальное лидерство Вашингтона, Россию, Саудовскую Аравию и Иран, а также различные актуальные события. Обсуждения в Бильдербергском клубе проходят в закрытом режиме, протоколы не готовятся, отчеты не пишутся.