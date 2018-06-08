Москва, 8 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Рособрнадзор констатировал стабилизацию ситуации вокруг изучения родных языков, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Советский плакат. 1935 Татарский клуб

«В целом ситуация нормальная, у нас обеспечиваются конституционные права граждан по изучению родных языков, но в ряде регионов у нас действительно (была) ситуация, которая требовала вмешательства. Сегодня я хочу сказать: эти вопросы решены», — сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При этом глава ведомства подтвердил наличие в российском законодательстве правового вакуума в вопросе изучения родных языков и русского языка в школах России.

«Тем не менее такая ситуация возникла благодаря действительно некоему правовому вакууму, который существовал, и данный законопроект решает этот вопрос, он ставит все на свои места», — отметил Кравцов.

Законопроект об изучении родных языков будет рассмотрен Госдумой в первом чтении на пленарном заседании 19 июня, сообщил глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия») на заседании рабочей группы по проекту закона. Он напомнил, что, помимо самого законопроекта, нижняя палата примет постановление, в котором будут прописаны поправки ко второму чтению. Среди них — создание Фонда поддержки родных языков, добровольный характер выбора родного языка родителями или официальными представителями ребенка.