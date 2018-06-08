Магадан, 8 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Обнуление НДС на авиарейсах Дальнего Востока, несомненно, принесёт пользу округу и должно положительно сказаться на цене билетов. Однако эффект от этой меры будет только в том случае, если за ценообразованием этих авиаперевозок будет жёсткий государственный контроль, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.

(сс) Maklay62 Самолет

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О намерении снизить ставку НДС для авиаперевозок на Дальнем Востоке с 10% до 0% 6 июня заявил на заседании правительства РФ премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

«По понятным причинам авиация на Дальнем Востоке зачастую является единственным видом транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы — доступными для тех, кто там живёт. Рассчитываем, что введение льготного режима позволит это сделать», — отметил председатель правительства России.

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Однако в решении правительства говорится об обнулении ставки НДС на авиаперевозки при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Такую же информацию в рамках «прямой линии» 7 июня озвучил президент РФ Владимир Путин, отвечая на жалобы дальневосточников на дороговизну перелётов из ДФО в другие города России.

«Сегодня, накануне «прямой линии», правительством было подготовлено решение об обнулении НДС на эти перевозки. Это первый, очень важный и существенный шаг для снижения стоимости авиабилетов. Но посмотрим, как это будет работать на практике», — сказал президент.

Яков Радченко подчеркнул, что даже если речь будет идти только о рейсах по территории Дальнего Востока, это даст эффект.

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«Это получается выравнивание условий дальневосточных перевозок с международными, потому что у нас НДС на международные авиаперевозки уже давно составляет 0%, — пояснил общественник. — Это однозначно должно дать эффект, в первую очередь должно привлечь новых перевозчиков и усилить конкуренцию на Дальнем Востоке. Потому что здесь достаточно высокая стоимость аэропортового обслуживания, особенно на северо-востоке России — в Магадане, Анадыре, Петропавловске-Камчатском. И с точки зрения экономики будет уже гораздо выгодней сюда заходить. Тут конкуренции не хватает».

Яков Радченко уверен, что результат от обнуления НДС будет виден не только на межрегиональных дальневосточных перевозках, но и внутри субъектов ДФО, в том числе для малой авиации — в Магаданской области, Якутии, на Чукотке.

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«Потому что эти направления, как правило, дотируются региональными властями, и, конечно, получается, за те же деньги можно будет выполнять больше полётов. Это очень хорошо. Но, с другой стороны, тут необходим достаточно жёсткий государственный контроль за ценообразованием, чтобы эта льгота не ушла просто в прибыль акционеров авиакомпаний. Если их не контролировать, они оставят просто те же цены, будут заниматься маркетингом в пиковые периоды и получать дополнительную прибыль. Мера на самом деле прекрасная. Очень хорошо, что на Дальнем Востоке, где, наверное, самая напряжённая ситуация, она введена», — отметил также Яков Радченко.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры в ходе «прямой линии» рассказали Владимиру Путину, что одной из ключевых проблем ДФО считают дороговизну авиабилетов. Это основная причина того, что Дальний Восток не чувствует себя частью России. Субсидированных билетов на рейсы из ДФО в другие регионы РФ крайне мало, отметили также дальневосточники.

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«Есть программы, которые субсидируют авиабилеты, по году, работают на отдельные категории граждан по возрастным группам. Первое, что нужно сделать, — расширить географию, она уже расширяется. Нужно также расширить время применения использования субсидии, возрастные группы. Но это частные, точечные решения. Хотя они тоже востребованы и могут быть реализованы», — ответил Владимир Путин.