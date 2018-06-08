Москва, 8 июня, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Намерение Нью-Дели приобрести у России ЗРС С-400 остается в силе вопреки давлению США. Об этом заявил посол Индии в России Панкадж Саран в опубликованном 8 июня интервью агентству ТАСС.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

Он отметил, что вопросы военно-технического сотрудничества обсуждали на майской встрече в Сочи президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нью-Дели остаётся верен всем договоренностям, включая закупку С-400.

«Никаких изменений в подходах Нью-Дели к этой области нашего партнерства не произошло», — сказал Саран.

Отвечая на вопрос о возможном подписании соглашения о поставках ЗРС в конце 2018 года, индийский посол отказался устанавливать временные рамки. Он отметил, что в переговорах Индии и России достигнут значительный прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительная сумма сделки по покупке Индией российских зенитных ракетных комплексов «Триумф» составит почти $6 млрд. Вашингтон выражает недовольство по этому поводу.

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