Ростов-на-Дону, 8 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» президенту России поступила ещё одна жалоба из Ростовской области. Так, медицинские работники психиатрической больницы, расположенной в Новочеркасске, обратили внимание главы государства на нищенские зарплаты после выборов.

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

По словам медсестры, с апреля зарплаты сократились с 20 тыс. рублей до 11 тыс. рублей. Почти вдвое упали зарплаты и у её коллег.

Владимир Путин объяснил резкое падение доходов бюджетников с началом финансового года. И главы регионов, в том числе и губернатор Ростовской области Василий Голубев, о возможности возникновения такой ситуации были предупреждены.

«Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, должен быть не только сохранён, но и приумножен, он должен двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или соответственно по отрасли — в разных случаях по-разному это регулируется», — отметил президент.

Российский лидер подчеркнул, что эту планку ни в коем случае нельзя опускать, нужно двигаться только вперёд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в ходе программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» к президенту России обратились беженцы из Донбасса, которые нашил убежище в Батайске. Они попросили о содействии в получении гражданства России и трудоустройстве. Отвечая на просьбу беженцев с Украины, российский лидер дал оценку ситуации в Донбассе.