Хабаровск, 8 июня, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Более 30% жителей Дальнего Востока считают невозможность выехать в центральные, южные и западные регионы России основным поводом для отъезда из округа, и готовы остаться, если им будет предоставлен бесплатный проезд в отпуск один раз в два года. Такие данные привёл заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь, отвечая на вопросы журналистов на V Северной межрегиональной конференции, которая 8 июня проходит в Хабаровске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы здесь работали с правительством Хабаровского края. И здесь же проводилось анкетирование жителей региона. Один из вопросов звучал так: «Что нужно сделать, чтобы вы здесь остались и не уехали?». Более 30% респондентов ответили: «Дайте нам бесплатный проезд в отпуск один раз в два года — мы останемся», — сказал Давид Кришталь.

По мнению профсоюзного функционера, необходимо понять, что нужно сделать для северных и дальневосточных работодателей, чтобы они имели возможность приобретать для работников путёвки, выполнять прочие мероприятия по социальной защите своего персонала. Это, по мнению Кришталя, самый сложный вопрос:

«Есть большой научный труд, над которым работали несколько федеральных ведомств, в котором подробно прописано, что жителям северных территорий необходимо выезжать в другие регионы — где больше света, солнца, тепла, где другое питание и прочее. Но в законе это прописано в рекомендательной форме. Но мы считаем — она обязательна, необходима. Это необходимо закреплять в законодательстве и мы это прямо сейчас пропишем в итоговом документа Конференции», — сказал Давид Кришталь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» президента России, прошедшей 7 июня 2018 года, дальневосточники сообщили Владимиру Путину, что не чувствуют себя частью России. Безумно дорогие авиабилеты, билеты на поезда, порой просто отсутствие билетов делают жителей ДФО невыездными. На Колыме сегодня цена билета эконом-класса Магадан-Москва достигла 199 тыс. рублей. Глава государства сообщил, что накануне «прямой линии» правительство обнулило НДС на перелёты на дальневосточном направлении. И пообещал, что пакет мер по удешевлению авиабилетов будет расширен.