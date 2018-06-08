Донецк, 8 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Четыре раза ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 7 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванная связь

Согласно сообщению, под огонь попали населенные пункты Ясиноватая, Минеральное, Коминтерново, Саханка, Зайцево. Обстрелы велись на всех трех направлениях из гранатометов, минометов различного калибра, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и стрелкового оружия. Также ВСУ повредили линии электропередач, что привело к отключению электричества в семи населенных пунктах: без света остались 380 человек.

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Напомним, 7 июня руководители Донецкой фильтровальной станции (ДФС) приняли решение эвакуировать весь персонал из-за угроз жизни и здоровью и законсервировать станцию на пять дней.