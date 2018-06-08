Москва, 8 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. За прошедшую неделю разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России вели 20 летательных аппаратов. Такие данные, полученные от Минобороны РФ, 8 июня обнародовала газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Redstar.ru Разведывательная активность

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На ифнографике также содержится информация о боевой подготовке вооружённых сил, воинских перевозках, призыве и восстановлении мирной жизни в Сирии. Как следует из отчёта, дежурные силы ПВО за этот период выполнили девять вылетов с целью перехвата или сопровождения самолётов. Отмечается, что нарушений российских границ допущено не было.

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Напомним, об увеличении активности иностранными государствами полётов самолётов-разведчиков и беспилотников у границ России Минобороны РФ сообщало в начале июня. Так, за предыдущую неделю было обнаружено 19 летательных аппаратов, ведущих разведку у границ России. В воздух с целью недопущения нарушения воздушных границ России российские истребители поднимались восемь раз.