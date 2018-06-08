Москва, 8 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Рубль резко просел на торгах 7 июня, особенно в паре с евро, который продолжает укрепляться на ожиданиях сворачивания стимулов ЕЦБ. Пара евро/рубль в моменте подпрыгнула до максимума середины мая в районе 73,65 руб., закрывшись выше 73,50 руб. Доллар/рубль вернулась выше уровня 62 руб., финишировав вблизи дневного максимума 62,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар и евро

«Россиянин» двигался в тандеме с другими валютами развивающегося сегмента, где усиливается понижательное давление. Помимо Федрезерва, к нормализации монетарной политики начал стремиться ЕЦБ, который может анонсировать свои планы по сворачиванию QE на следующей неделе. Такая перспектива заставляет инвесторов бежать из активов развивающегося сегмента.

Дополнительно на рубль надавил локальный фактор — распродажи на рынке российского госдолга, которые набирают обороты. Признаком отсутствия интереса к ОФЗ являются результаты проведенного на этой неделе аукциона, в ходе которого ведомству не удалось разместить предложенные бумаги в полном объеме», — пояснил эксперт.

Сочетание этих факторов предполагает дальнейшее ослабление нашей валюты. В этих условиях противодействующим фактором, ограничивающим давление со стороны продавцов, выступает дорогая нефть. Котировки Brent резко подскочили накануне, превысив отметку 77 на заявлениях министра нефти Ирака о том, что на повестке дня в Вене не будет стоять вопрос увеличения добычи.

«В краткосрочной перспективе понижательные риски для рубля сохраняются, в том числе и на фоне попыток медвежьей коррекции в сырьевом сегменте, а также в преддверии приближения длинных выходных, за которыми последует «парад» Центробанков. Так, сегодняшнюю сессию доллар, вероятно, завершит выше уровня 62 рубля», — считает Ковалев.

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