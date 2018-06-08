Москва, 8 июня, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Долгожданный законопроект Минфина, в соответствии с которым правительство России получит возможность менять экспортные пошлины на нефтепродукты, поможет сдержать рост цен на бензин. Это как раз один из тех инструментов государственного регулирования топливного рынка, о котором президент Владимир Путин в ходе «прямой линии», заметил:

Цитата видео Прямая линия с Владимиром Путиным. Россия Владимир Путин

«Это не только стимул. Это скорее угроза в адрес нефтяных компаний».

По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, в сложившейся ситуации целесообразно поднять предельные значения экспортных пошлин на топливо до 90%. Очевидно, что эта мера будет применена, если нефтяные компании не переключатся со ставшего весьма привлекательным внешнего рынка на внутренний.

Пока же, по мнению вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, ситуация на топливном рынке не поменялась. На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как скоро начнёт стабилизироваться рынок после принимаемых правительством мер, эксперт ответил:

«Всё будет зависеть от того, насколько готовы к этому нефтяные компании. Почему сегодня бензин и дизельное топливо уезжает на экспорт? Потому что цена там 60 тысяч рублей тонна, внутрироссийская цена — 52−53 тысячи. При повышении экспортных пошлин нефтяным компаниям уже будет не интересно везти, соответственно, не появится дополнительных заработков, так называемых, сверхдоходов, тогда достаточные объемы топлива будут оставаться внутри России, не будет дефицита и не будет расти цена на нефть», — считает Юрий Матвейко.

Он также напомнил, что ранее правительство анонсировало снижение топливных акцизов, от которого ждали понижения оптовых цен на моторное топливо.

«Но на сегодняшний день дисбаланс рынка как был, так и сохраняется: оптовые цены выше розничных. Поэтому предпринимаемые шаги должны стабилизировать рынок и откатить оптовые цены назад, условно, на 4−5 тысяч рублей, чтобы не допустить дальнейшего роста розничных цен», — заключил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин в России начался с 2018 года, но наиболее заметно топливо стало дорожать весной. Причину резкого удорожания Владимир Путин озвучил накануне. Отвечая на вопрос автомобилиста из Санкт-Петербурга («Скажите, пожалуйста, как долго ещё будут расти цены на топливо — 45 рублей литр солярки — сколько же можно это терпеть?»), глава государства согласился с тем, что «это недопустимо, это неправильно», признав факт «неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики».

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, помимо снижения акцизов (по бензину на три тысячи, по дизтопливу на две тысячи) и заявленной отмены планировавшегося ранее дальнейшего повышения акцизов, к осени 2018 года должны быть приняты дополнительные меры, пообещал Владимир Путин. Также он сказал, что поддержит законопроект о возможности введения экспортной пошлины правительством РФ на поставку нефтепродуктов на экспорт.

Напомним, как раз к этому с осени 2017 года взывал Российский топливный союз, но правительство его не услышало.

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