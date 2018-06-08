Москва, 8 июня, 2018, 08:24 — ИА Регнум. В 2018 году по программе реновации жилья в Москве переселят в новые квартиры около 10 тысяч москвичей. Они получат комфортное жилье. Будут соблюдены все гарантии, заложенные федеральным законом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе «прямой линии» c президентом России, сообщили в Стройкомплексе.

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«Наша задача — обеспечить комфортное проживание жителей, и тех, кто попадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной инфраструктуре, инженерной», — пояснил Собянин.

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По его словам, в настоящее время выбрано 250 стартовых площадок для переселения. Начались работы по проектированию и строительству. Всего по закону о реновации переселят из ветхого жилья около 1 млн москвичей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включен 5171 дом.

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