Каракас, 8 июня, 2018, 07:39 — ИА Регнум.

7 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро констатировал победу над США и вручил министру иностранных дел Хорхе Арреасе, вернувшемуся с заседания Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ), копию сабли национального героя Симона Боливара. Об этом пишет газета El Comercio.

DonkeyHotey Николас Мадуро

«Мы выстояли, сопротивляясь наибольшему давлению и агрессии, с которым когда-либо сталкивалось правительство в течение столетия. Мы вышли победителями, мы разбили вице-президента [США]Майка Пенса. Мы — чемпионы ОАГ!» — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 из 34 стран поддержали резолюцию ОАГ, которая дает юридическую основу для остановки членства Венесуэлы в организации. Однако для ее окончательного изгнания из ОАГ требуется не менее 24 голосов.