Казань, 8 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Публичные слушания по генеральному плану Казани, вызвавшему массу споров, завершились, но жители населённых пунктов, по которым планируется пустить автотрассы, снеся часть домов, продолжают протестовать. К населённым пунктам Карьер, Большие Клыки, Нагорный, Вознесение, Новая Сосновка присоединились жители Дербышек и Аки, требующие искать альтернативные пути для дороги, заявив, что «проект дороги не обсуждался и не прорабатывался, а наспех придуман взамен того, от чего «отбился» Нагорный». За сутки открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, генпрокурору Юрия Чайке, главе Татарии Рустаму Минниханову, а также главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой подписали свыше 1,3 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексеев Игорь Евгеньевич Казань. Митинг граждан

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Напомним, несколько лет эксперты готовили новый генеральный план Казани, в который частично вошли и планы по строительству автомагистралей десятилетней давности. В марте 2018 года проект генплана был опубликован, и оказалось, что ряд трасс проходит по жилой застройке населённых пунктов, входящих в состав городского округа. Первыми протест подняли жители Больших Клыков, которые заявили, что будут отстаивать свои дома с вилами в руках, если это потребуется. Позднее к ним начали присоединяться жители других посёлков и сёл — они выходят на митинги, пишут обращения и открытые письма властям, требуя найти альтернативные варианты и не сносить дома, аргументируя тем, что на своё жильё они имеют все необходимые документы и самостроем оно не является.

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С конца мая и по 6 июня 2018 года в Казани прошла серия публичных слушаний, которые проходили бурно и с участием жителей протестующих посёлков. Ожидается, что осенью документ уже будет вынесен на утверждение, и собственники жилья опасаются, что их не услышат, а потом будет поздно.

Жители посёлков Дербышки и Аки 7 июня опубликовали петицию, в которой выразили своё несогласие с проектом дороги.

«Жители посёлков Дербышки и Аки против строительства дороги, пересекающей их поселки и уходящей в п. Абу-Даби. Любые проекты, подобные этому, должны приносить пользу, а не ухудшать качество жизни людей. В нашем же случае эта дорога жителям Дербышек и жителям п. Аки не нужна! Эта дорога существенно снизит качество жизни жителей посёлков, а в ряде случаев лишит их крыши над головой! Проект дороги не обсуждался и не прорабатывался, а наспех придуман взамен того, от чего «отбился» Нагорный», — пишут возмущённые жители и добавляют, что «дорога разрежет посёлок, отрежет частный сектор от основной части посёлка», и «дорога категории 2 в непосредственной близости от домов сделает жизнь людей в этих домах невыносимой», а также «создастся дополнительная нагрузка на перекрёсток улиц Мира и Советская, который загружен и без этого».

Авторы петиции добавляют, что «в п. Аки предполагается снос домов», и просят не пускать дорогу через их посёлки, найдя альтернативные пути.

Вопрос строительства этой автомагистрали с высокой пропускной способностью (до 1200 автомобилей в час) активно обсуждается в соцсетях, недовольство горожан растёт.

«У нас отобрали рабочие места — заводы КОМЗ, Хитон, ГИПО, хлебзавод и др. почти не работают. У нас отобрали 8-ю горбольницу, роддом. А также сквер Первых комсомольцев, баню. И нашим чиновникам дела нет, как мы выживаем. Теперь хотят отобрать последнее — наше здоровье, нашу жизнь и жизнь наших детей, проложив через Дербышки ещё одну автомагистраль! Мы унижены до состояния рабов. Нас даже об этом не предупредили, а поставили перед фактом 5 июня. Я не говорю уже о том, что попытались узнать наше мнение об этом!».

«У нас огромная страна и много свободного места, сносить дома ни в коем случае нельзя! Альтернативную дорогу нужно строить с улицы Гаврилова, огибая пос. Большие Дербышки, и выходить на трассу М7 Волга», «Наш посёлок всегда отличался спокойствием и безопасностью. Не надо портить того, что строилось годами. Ищите альтернативные варианты в постройке дороги!», «Я с шести лет мечтала жить в Дербышках. И спустя 30 лет моя мечта сбылась. Люблю Дербышки за то, что здесь спокойно, чисто, есть лес, где можно гулять одной или с детьми отдыхая душой и телом! А сейчас всё это хотят положить под колёса машин. Понимаю, что дорога нужна. Но не такой ценой, придуманной с бухты-барахты!!!», «Разгрузить Сибирский тракт — ул. Мира нужно. Никто не спорит. Но хотелось бы не за счёт сноса наших домов. Может быть есть другие решения? У нас в градостроительстве сидят не глупые люди. Надеемся, что найдётся другой путь решения этого вопроса», — пишут жители (орфография и пунктуация сохранены).