Москва, 8 июня, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 7 июня снижением по рублёвым парам. Рубль держался в плюсе недолго. Укрепление евро на Форекс заставило покупателей рубля перед длинными выходными пересмотреть свои торговые планы и под них скорректировать открытые позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ралли по евро вызвали заявления главного экономиста ЕЦБ Питера Прата. Он заявил, что на следующей неделе, 14 июня, члены Управляющего совета обсудят возможность постепенного сворачивания программы покупок облигаций.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,6%, до $75,36 за баррель. Нефть подорожала — рубль подешевел.

Причина ослабление рубля кроется в распродаже ОФЗ. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,22%, до 142,12. В среду провалился один аукцион Минфина РФ. Инвесторы выходят из бумаг перед выходными. Интересное начнется, когда значение индекса RGBI опустится ниже 141,35. В этом случае курс доллара устремится к уровню 64 руб.

Курс доллара восстановился до 62,66 руб., курс евро — до 73,95 руб. Ключевым индикатором для рублевых пар сегодня будет индекс RGBI и общая динамика курсов валют развивающихся стран. Пара доллар/рубль остается торговаться в диапазоне 61,05−63,10 руб. Чтобы цене придать ускорение, её нужно выбить из коридора. На фоне укрепления евро на рынке Форекс рост пары евро/рубль может продолжиться до 74,20 руб.

Напомним, 7 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 65 коп. (+1,05%), до 62,41 руб., курс евро — на 90 коп. (+1,05%), до 73,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+16,12%), евро/рубль — 430,0 млн евро (+1,36%).

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