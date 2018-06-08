Украине сулят «тяжёлые последствия», РФ – возвращение в G8: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Снять напряжённость: в Германии считают, что Россию надо вернуть в G8;
- Тяжёлые последствия: Украина перестанет существовать, если нападёт на Донбасс;
- Дожить до пенсии: в России предложили провести референдум о повышении пенсионного возраста;
- Породить недоверие: ЦБ обвинили в нежелании молодёжи готовиться к пенсии;
- Двигаться только наверх: президент просит глав регионов не понижать зарплаты бюджетникам.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/518