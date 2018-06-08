Москва, 8 июня, 2018, 06:27 — ИА Регнум. В рамках нынешней системы и её методами невозможно вывести Россию на те параметры, с которыми она способна дать отпор Западу в холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», обсуждая «прямую линию» с президентом, которая состоялась 7 июня.

Jordan Nielsen Разворот на 180 градусов

«Когда Путин говорит о сдерживании, понимают ли все, что означает одно это слово? Мы же помним, что такое стратегия сдерживания, мы же понимаем, что сказано? Это холодная война, но в другой модификации. Значит, вопрос-то заключается не в том, что «они нас обвиняют в аннексии Крыма, и потому санкции», а с Германией что сделали? Там никакой аннексии нет», — отметил политолог.

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По его словам, та политическая и экономическая система, которая сейчас сложилась в России и которую он называет «мёртвой вживе», не способна дать адекватный ответ на те вызовы, которые он выше описал. А вызовы крайне серьезные, и они носят неотменяемый характер, как и внешняя политика США.

«Есть государственная политика определенной страны, которая заключается в том, чтобы удерживать гегемонию в условиях, когда она слабеет, а это очень тревожная политика. И я боюсь, что теми методами, которые сейчас применяются, Россию не выведешь на те параметры, на которые ее нужно вывести, о которых говорит президент», — закончил мысль эксперт.