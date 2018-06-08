Москва, 8 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Четырех ушастых сов изъяли сотрудники департамента природопользования Москвы у уличных фотографов, предлагавших прохожим сфотографироваться с птицами, сообщает НСН.

Sascha Rösner Ушастая сова

В ходе проверки выяснилось, что у фотографов нет никаких документов на птиц. В результате ушастые совы были изъяты и направлены в центр передержки диких животных. Сообщается, что состояние здоровья птиц удовлетворительное.

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