Анкара, 8 июня, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Действующий на протяжении двух лет в Турции режим чрезвычайного положения может быть отменен после президентских и парламентских выборов, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Türk.

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«После выборов может сложиться ситуация, при которой станет возможной отмена режима ЧП», — заявил Эрдоган.

Напомним, режим ЧП в Турции действует с момента попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, в организации которого Анкара обвиняет постоянно проживающего в США выходца из Турции, влиятельного исламского проповедника Фетуллаха Гюлена.

Президентские выборы, на которых победил Эрдоган, состоялись в августе 2010 года. На 24 июня запланированы досрочные выборы президента и законодательной власти.