Вашингтон, 8 июня, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Представители Facebook заявили, что в результате программной ошибки «утекли» в открытый доступ данные 14 миллионов пользователей соцсети, сообщает издание The Verge.

Ошибка Facebook

Сообщается, что уязвимость работала с 18 по 28 мая и, несмотря на то, что компания устранила неполадку 22 мая, они не смогли вернуть предыдущие настройки приватности еще пять дней. В связи с этим компания выпустило официальное уведомление пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Facebook призналось о передаче данных о пользователях производителям смартфонов.