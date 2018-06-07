Анкара, 8 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Страны Европейского союза зря смягчили свое отношение к российской «аннексии Крыма», заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает İhlas.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

«Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма, — сказал Чавушоглу. — Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия «незаконно присоединила Крым», поэтому Москву «не возьмут» в G7.