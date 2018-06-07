Москва, 8 июня, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Журналисты не поняли, что российский актер Михаил Ефремов, говоря о Крымском мосте, шутил, сказал журналистам депутат Госдумы («Единая Россия») Иосиф Кобзон.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Шутка?!

«Журналисты обычно всегда все передергивают, — заявил Кобзон. — Человек шутит! Это самая настоящая шутка!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине. Кроме того, он предложил в ближайшие 10−15 лет безвозмездно экспортировать туда газ.