Москва, 8 июня, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Сирия не нарушала своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, заявили представители МИД России на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, сообщает пресс-служба дипведомства.

Darwinek Карта-флаг Сирии

Также российские дипломаты отметили, что для некоторых стран гарантии МАГАТЭ могут являться инструментом для манипуляций и достижения «своих узкокорыстных политических целей».

«Надеемся, что новое руководство Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ сумеет противостоять подобным стремлениям и развеять домыслы ряда ангажированных государств о неких распространенческих вызовах, которые якобы связаны с Сирией», — подчеркнули представители МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Израиль заявил, что в 2007 году израильская авиация уничтожила якобы ядерный реактор в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.