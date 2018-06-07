Алма-Ата, Казахстан, 8 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. В Казахстане пройден пиковый период заболеваемости менингококковой инфекцией, сообщает 7 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя комитета общественного здравоохранения Министерства здравоохранения республики, главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина.

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По его словам, заболеваемость менингитом в Казахстане пошла на спад, так как за последние четыре дня не было выявлено фактов инфицирования менингитом. Бекшин отметил, что пиковой оказалась 17-я неделя 2018 года, когда было зарегистрировано 13 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным Минздрава Казахстана, последний случай заболевания менингитом был выявлен 2 июня. Заместитель министра здравоохранения республики Алексей Цой заявил 7 июня, что некоторые СМИ, социальные сети и мессенджеры искусственно раздувают тему вокруг менингита.