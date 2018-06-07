Астана, 7 июня, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Телекоммуникационная компания Казахстана «Казахтелеком» планирует вступить в национальную ассоциацию блокчейна и криптотехнологий, сообщает 7 июня «Sputnik Казахстан» со ссылкой на управляющего директора по инновациям компании Нурлана Мейрманова.

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По его словам, «Казахтелеком» активно применят блокчейн-технологии в своей работе. Мейрманов добавил, что компания хочет сформировать единые прозрачные правила для работы на рынке блокчейна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в информационной службе газоэнергетической компании «КазТрансГаз» заявили, что технология блокчейна внедряется в газовую отрасль для контроля газовых счетчиков и мониторинга газотранспортной отрасли.