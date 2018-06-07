Астана, 7 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. По итогам первых четырех месяцев 2018 года объем денежных переводов из Казахстана за рубеж составил 159 млрд тенге ($479,6 млн), что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 7 июня аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Hloom Templates Денежный перевод

Объем денежных переводов в апреле увеличился по сравнению с апрелем 2016 года на 36,6%, до 45,6 млрд тенге ($136,8 млн). В Россию за четыре месяца было отправлено 69,6 млрд тенге ($208,7 млн) или 43,8% от общего объема переводов за рубеж. В Узбекистан отправлено 19,5 млрд тенге ($58,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев из Казахстана за рубеж было переведено 71,7 млрд тенге ($215 млн), в том числе в Россию — 31,7 млрд тенге ($91,5 млн), в Киргизию — 7,8 млрд тенге ($23,4 млн), Узбекистан — 7,7 млрд тенге ($23,1 млн).

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