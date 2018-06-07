Берлин, 7 июня, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Восстановление формата «Большой восьмерки» с участием России могло бы «наконец-то ослабить общую напряженность, нависающую над всеми переговорами», убежден бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а ныне глава неправительственной организации Германо-российский форум Маттиас Платцек. «Аннексия Крымского полуострова», которая послужила поводом исключения России из G8, по мнению немецкого политика, препятствовать восстановлению участия РФ в данном формате не должна, сообщает Deutsche Welle.

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«Давайте временно уберем крымский вопрос в ящик. Европейский союз напишет на нем, что аннексию никогда не признает, а российская сторона напишет, что никогда его не вернёт. И тогда мы отодвинем этот ящик в сторону, чтобы иметь возможность поговорить на другие темы», — цитирует слова Платцека немецкое информационное агентство DPA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного глобальным институтом изучения общественного мнения YouGov, между тем показывают, что «за» возвращение международного формата «Большой восьмерки» с участием Российской Федерации выступают на данный момент 37% процентов немцев. «Против» высказались 39% респондентов, а еще 26% заявили, что не имеют четкого мнения по этому вопросу.

Официальный Берлин пока менее благосклонен к идее возвращения «Большой восьмерки» на международную арену, нежели сами немецкие граждане. Накануне федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что в обозримом будущем она не видит возможности возвращения к формату G8. «Аннексия Крыма была явным нарушением международного права, поэтому и исключение России из G8 было неизбежным», — подчеркнула канцлер, указав при этом на необходимость поддержания «интенсивного диалога» с РФ. «Я выступаю за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий», — также добавила Меркель.

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Ранее против возвращения России в G7 выступил коллега Маттиаса Платцека по СДПГ — министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «На данный момент еще не созданы предпосылки для новых перемен», — заявил Маас в ходе встречи министров обороны и иностранных дел G7, которая прошла в апреле в Торонто.

Напомним также, что 44-й Саммит семи ведущих индустриальных мировых держав пройдет в канадском Квебеке с 8 по 9 июня. Россия была полноценным членом этого международного формата в 2002—2014 годах, превратив G7 в G8.